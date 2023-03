Tesla lancia Powerwall Direct, la nuova iniziativa per i clienti

Tesla ha annunciato il lancio di Powerwall Direct, una nuova iniziativa che consente ai clienti di acquistare il sistema di ricarica di batterie, noto come Powerwall, anche senza acquistare l’impianto solare di Tesla.

La notizia è stata ufficialmente annunciata sul sito web dell’azienda, dopo che la società ha rivisto la sezione “Come ordinare il Powerwall”. Il prezzo di un singolo Powerwall è di 9.200 dollari, mentre per l’acquisto di due unità il costo sale a 17.200 dollari e per l’acquisto di tre unità a 25.200 dollari.

Tesla ha annunciato ufficialmente la novità

Il sistema Powerwall è progettato per fornire elettricità di backup durante le interruzioni di corrente e aiutare a bilanciare l’energia solare. In particolare, il Powerwall è in grado di immagazzinare l’energia solare prodotta durante il giorno per l’utilizzo in casa durante la notte o quando il sole non brilla.

La notizia della disponibilità di Powerwall Direct è stata accolta positivamente dai consumatori che erano stati limitati nella scelta, dal momento che fino ad oggi, l’acquisto del Powerwall era possibile solo come parte di una soluzione integrata con i pannelli solari o il tetto solare Tesla.

Il CEO di Tesla, Elon Musk, aveva in precedenza affermato che l’azienda non avrebbe venduto più il Powerwall come prodotto autonomo, ma solo come parte di una soluzione integrata. In seguito, aveva suggerito che i clienti avrebbero potuto effettuare ordini autonomi per il prodotto a partire dalla fine del 2022.

Tuttavia, Tesla ha anticipato la disponibilità di Powerwall Direct entro la fine del primo trimestre del 2023. Il sito web dell’azienda è stato aggiornato per consentire agli utenti di acquistare il solo Powerwall e fornire tutte le informazioni necessarie per l’installazione.

In conclusione, Powerwall Direct rappresenta un’opzione conveniente per i consumatori interessati ad avere un sistema di accumulo domestico di batterie senza dover necessariamente acquistare un impianto solare di Tesla.