Samsung Galaxy M13 è lo smartphone più CONVENIENTE, acquistalo ora su Amazon

Samsung oggi vede uno dei suoi dispositivi più interessanti ad un prezzo eccezionale proprio su Amazon. Si tratta del Galaxy M13, dispositivo che arriva in esclusiva proprio sulla piattaforma e-commerce.

Uno degli smartphone più interessanti è disponibile oggi su Amazon al 23% di sconto, è il Samsung Galaxy M13

Dopo aver visto svariati dispositivi mobili arrivare in offerta, e oggi la volta del famosissimo Samsung Galaxy M13. Si tratta di uno dei telefoni cellulari Android più acquistati dell’ultimo periodo, il tutto semplicemente perché gode di caratteristiche straordinarie da offrire al pubblico che lo acquista. Si tratta di una versione italiana, la quale è peraltro un’esclusiva di Amazon. Ciò vuol dire che non troverete questo dispositivo in questa colorazione Green preso nessun altro rivenditore.

Quali sono le caratteristiche principali di questo Samsung Galaxy M13? Si parte da uno schermo con la diagonale da 6,6″, il quale a una risoluzione full HD+. La memoria interna è espandibile e gode di base di 128 giga, mentre la memoria RAM è di 4 giga. Sul retro ecco tre fotocamere, le quali garantiscono scatti di altissimo livello in ogni condizione. L’autonomia e poi garantita dalla grande batteria da 5000 mAh.

Il prezzo oggi scende del 23% e fissa il totale a 169,90 € invece che a 219,90 €. Questa volta non potete lasciarvelo scappare: aggiungetelo ora al carrello.