Samsung Galaxy Tab S8 è disponibile ad un prezzo veramente imbattibile, gli utenti che vorranno approfittare della promozione, collegandosi subito ad Amazon, potranno anche risparmiare il 29% del prezzo originario di listino, ottenendo uno sconto molto interessante.

Periodicamente sul canale Telegram di TecnoAndroid potete trovare in esclusiva le offerte Amazon più interessanti della singola giornata, con codici e coupon completamente gratis, in questo modo avrete accesso alle offerte direttamente sul vostro smartphone. Cliccate qui per i dettagli.

Samsung Galaxy Tab S8, la promozione è una delle migliori su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab S8 è uno dei migliori tablet in circolazione, un prodotto che tutti vorrebbero avere, ma che pochi possono effettivamente andare ad acquistare, sopratutto per il prezzo finale di vendita. Di base il listino, per la variante attualmente disponibile da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, tocca addirittura gli 899 euro. Per questo motivo apprezziamo la scelta dell’azienda di mettere a disposizione uno sconto molto interessante che abbassa la spesa finale a soli 635 euro (-25%), fate però attenzione, le scorte disponibili sono molto poche, e quindi potrebbero terminare subito (ACQUISTATELO QUI).

Le specifiche tecniche restano comunque di primissima fascia, si tratta di un tablet con sistema operativo Android 12, colorazione grafite, con peso di 503 grammi ed anno di produzione nel corso del 2022. Il display è da 11 pollici, presenta risoluzione 2560 x 1600 pixel, con una fotocamera anteriore da 12 megapixel. A migliorare l’usabilità quotidiana troviamo ovviamente l’amatissima S Pen, il che rende molto più facile il prendere appunto, scrivere su schermo spento, colorare, disegnare e tantissime altre attività a costo zero.