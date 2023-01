L’azienda di Mountain View ha dimostrato più volte di non essere molto brava a mantenere i segreti. Alcune unità dei suoi dispositivi in fase di produzione appaiono spesso con largo anticipo rivelando tutte le novità. Dopo il Google Pixel 7 Pro, acquistato da un utente sul Marketplace ancor prima del suo lancio, è il turno del Pixel 7a, il cui lancio dovrebbe avvenire nel mese di maggio.

Google Pixel 7a appare in video: ecco come sarà!

Il Google Pixel 7a è apparso in un video di 49 secondi che svela tutti i particolari. La clip conferma la presenza di un display con risoluzione FullHD+ e con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e di un sistema operativo Android 13. Dal punto di vista estetico non si notano particolari differenze rispetto al Pixel 7.

Google continuerà a disporre i sensori fotografici in una barra sopraelevata nella parte posteriore del dispositivo. In questo caso avremo soltanto due sensori e un flash. Sarà presente per la prima volta, inoltre, anche il supporto alla ricarica wireless.

L’azienda annuncerà il suo dispositivo nel mese di maggio ma non è ancora certo. Google potrebbe avere intenzione di rilasciare lo smartphone in Italia a un costo di circa 495,00 euro ma anche in questo caso sarà necessario attendere conferme.

Il colosso di Mountain View quest’anno potrebbe riscuotere un successo non indifferente grazie al suo Pixel 7a, lo smartphone di fascia media migliore tra quelli in arrivo, e al suo Pixel Fold, il primo pieghevole dell’azienda che sfiderà direttamente il Galaxy Z Fold 5 di Samsung.