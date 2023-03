Phishing: ecco come riconoscerlo senza errori per non cadere nel tranello

Il phishing è una forma di truffa online in cui gli aggressori cercano di ottenere informazioni personali o finanziarie dalle vittime, spesso fingendosi di rappresentare un’organizzazione legittima come una banca, un’azienda o un’istituzione governativa. Il phishing di solito si svolge attraverso email fraudolente, siti web contraffatti o messaggi di testo, che spingono le vittime a fornire informazioni come nome utente, password, numeri di carte di credito o altre informazioni personali.

I messaggi di phishing spesso utilizzano messaggi urgenti o minacce per spingere le vittime a fornire le informazioni richieste. Ad esempio, potrebbero affermare che il tuo account è stato violato o che la tua carta di credito è stata utilizzata in modo fraudolento. Questi messaggi sono spesso molto convincenti e sembrano provenire da organizzazioni legittime, ma in realtà sono falsi e mirano a ingannare le vittime.

Come riconoscerlo