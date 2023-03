Kena Mobile vuole cercare di fare meglio della casa madre TIM, con il lancio di una campagna promozionale che non ammette assolutamente repliche, un’offerta ricchissima di giga, minuti e SMS, venduta comunque ad un prezzo complessivamente accessibile ed accettabile per la maggior parte dei consumatori in Italia.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, nel momento in cui parliamo di Kena Mobile, dovete sapere che la promozione oggetto del nostro articolo è da richiedere solo proveniendo da un operatore telefonico virtuale con portabilità, oppure attivandola su nuova numerazione (bisogna cambiare numero, per intenderci), con richiesta da presentare direttamente tramite il sito ufficiale. I costi iniziali sono estremamente ridotti, al netto del prezzo della prima mensilità, sarà necessario investire un contributo di soli 4,99€, la consegna a domicilio della SIM è completamente gratis.

Kena Mobile, i nuovi prezzi sono da urlo

La promozione non cambia rispetto a quanto già vi avevamo riportato nelle scorse settimane, ecco quindi che gli utenti si ritrovano a fronteggiare ben 130 giga di traffico dati al mese, ricordando comunque che la velocità di navigazione è limitata, affiancata comunque da illimitati minuti da poter utilizzare verso un qualsiasi numero, ed anche 500 SMS da inviare ad altrettanti utenti in Italia.

Il suo costo è estremamente limitato, se considerate comunque che basteranno 6,99 euro al mese, rinnovati direttamente con pagamento immediato sul credito residuo, non richiedendo all’utente l’inserimento della carta di credito per il pagamento. Non sono previsti vincoli di durata di alcun tipo.