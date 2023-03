Intesa San Paolo, clienti esausti delle continue mail ed SMS scam che svuotano il conto bancario

I clienti di Intesa Sanpaolo sono furiosi a causa dei continui attacchi informatici. Ecco cosa sta succedendo e a cosa prestare attenzione.

Milioni di italiani che hanno un rapporto con Banca Intesa stanno ricevendo SMS che sembrano provenire dall’istituto, ma non è così. Purtroppo i criminali informatici sono riusciti a trovare un modo per mettere sotto scacco la rete di Intesa.

Secondo gli ultimi dati della Polizia di Stato, solo nei primi dieci mesi del 2022 sono state perpetrate un gran numero di truffe, tutte online, e il danno è stimato intorno ai 156 milioni di euro, una cifra impressionante.

Tra i più colpiti, i clienti di Intesa Sanpaolo, vittime di tante tipologie di phishing ed “estorsioni”. Ultimamente molti italiani hanno ricevuto dei messaggi, e chi è caduto nell’imbroglio ha perso praticamente tutto.

Nonostante le truffe siano diverse e sempre più “creative”, lo scopo dei criminali è sempre lo stesso: impossessarsi di dati, password e credenziali per accedere al conto corrente e svuotarlo.

Come funziona la truffa

Nella mail o nell’SMS, con tono “minaccioso”, viene comunicato che c’è un problema con il conto e finché non si fa un accesso ad un link di sicurezza loro non potrà effettuare operazioni quali ricariche, bonifici, pagamenti tramite App o con il POS.

Ovviamente il link rimanda ad un sito fake, e all’utente viene chiesto di inserire password e credenziali di accesso, PIN ed eventuali dati utili per l’accesso al conto corrente. Il povero cliente si accorgerà presto di non avere più un euro in banca, e tra l’altro in alcuni casi non è nemmeno facile ottenere un risarcimento.

Presta attenzione anche alle email e ai messaggi o alle telefonate in cui vinci qualcosa di costoso, come uno smartphone o un tablet. All’utente vengono chieste le coordinate bancarie, magari per pagare un minimo costo di spedizione del “regalo”, che ovviamente non esiste.