WindTre, cerca personale da assumere

WindTre è uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, nato dalla fusione tra Wind e Tre nel 2016. La società offre una vasta gamma di servizi di telecomunicazioni, tra cui telefonia mobile, telefonia fissa e internet con incredibili pacchetti e offerte imperdibili.

Dell’azienda fa parte anche WindTre Retail, società che si occupa di gestire i negozi di proprietà dell’operatore delle telecomunicazioni.

I negozi WindTre Retail sono circa 700 e sono presenti in tutta Italia, offrendo ai clienti un accesso facile e conveniente ai servizi di telecomunicazioni. I negozi sono dotati di personale altamente qualificato e specializzato che è in grado di fornire assistenza tecnica e consigli sulla scelta del servizio più adatto alle esigenze del cliente.

WindTre offre 40 posti di lavoro

Nel corso di un’intervista rilasciata a Radio RTL 102.5 durante la rubrica Il post in fabbrica, Stefania Matrone, Direttrice Transformation & Development della società, ha dichiarato che WindTre Retail è alla ricerca di 40 figure professionali da inserire nei loro negozi.

L’azienda ricerca figure laureate o diplomate che abbiano una buona capacità nel rapportarsi con il pubblico e che abbiano interesse nella tecnologia. Non è necessario avere esperienza o formazioni di questo tipo e non è previsto un limite d’età per la candidatura, poiché l’azienda offre un programma di formazione specifico insieme a Fondimpresa, un’associazione che promuove la formazione professionale.

Le città coinvolte in queste selezioni sono Milano, , Bergamo, Brescia, Verona, Bologna, Lucca, e Torino ma ci si può candidare da qualsiasi provincia d’Italia. Il contratto previsto potrebbe essere anche a tempo indeterminato.