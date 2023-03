Animal Shelter Simulator arriva su PlayStation 5 e PS4

Animal Shelter Simulator è un titolo sviluppato dallo studio polacco Games Incubator, che ha fatto il proprio debutto su PC nel marzo 2022. A partire da queste ore, anche gli utenti PlayStation 5 e PS4 potranno aiutare gli amici a quattro zampe virtuali.

Il gioco è stato accolto positivamente dagli utenti PC, tanto che le recensioni positive sulla piattaforma Steam sono superiori all’84%. In seguito, il simulatore è stato rilasciato su Xbox One e Xbox Series X|S.

La conversione del gioco per console Sony è stata curata da Ultimate Games. Il gameplay in Animal Shelter Simulator include varie attività legate alla gestione di un rifugio per cani e gatti. L’obiettivo principale è prendersi cura degli animali a quattro zampe e cercare le migliori case per loro.

Animal Shelter Simulator, il simulatore dedicato alla cura e all’accoglienza di cani e gatti fa il proprio debutto anche su PlayStation 5 e PS4

Gli sviluppatori hanno realizzato un sistema che permette ad ogni animale di avere caratteristiche individuali uniche. Attraverso una serie di indicatori dettagliati è possibile determinare il loro stato di salute e benessere per intervenire di conseguenza..

Rafał Jelonek, COO di Ultimate Games S.A., ha dichiarato: “Questo simulatore unico, creato per giovani e anziani amanti degli animali, ha un approccio ampio alla gestione di un rifugio, combinando simulazione e divertimento nelle giuste proporzioni. Da un lato, si può giocare con gli animali e curarli, e dall’altro – si deve anche occuparsi delle questioni economiche legate alle attività del rifugio“.

In Animal Shelter Simulator i giocatori troveranno, tra le altre cose, una modalità di costruzione che consente loro di pianificare lo spazio e ampliare il rifugio con edifici e elementi aggiuntivi. Il simulatore richiede anche di prendersi cura delle finanze del rifugio, e nei momenti liberi il giocatore può, ad esempio, organizzare sessioni fotografiche per i propri pupilli a quattro zampe.