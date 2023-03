Queste 3 illusioni ottiche ti lasceranno completamente a bocca aperta

Le illusioni ottiche sono difficili da capire: coinvolgono la scienza del nostro corpo, gli occhi e il cervello lavorano insieme per percepire il mondo che ci circonda, ma a volte può essere ingannato. E alcune, come l’illusione di Jastrow, fanno rimanere di stucco ancora molte persone.

In effetti, a colpo d’occhio risulta subito che c’è qualcosa di sbagliato nella foto. Se guardata dal basso, sembra avere tre pilastri, ma in alto è chiaramente solo divisa in due.

La forma è impossibile perché ciò viela le regole della geometria euclidea.

Questi punti sembrano muoversi a causa di un fenomeno chiamato movimento illusorio.

Se ti concentri su una parte specifica della foto, i punti smetteranno di muoversi. Il movimento illusorio è l’apparenza del movimento in un’immagine statica. Nella foto, i punti sembrano oscillare, ma in realtà niente è in movimento.

Uno studio condotto dai ricercatori del Barrow Neurological Institute ha spiegato che i piccoli movimenti degli occhi e il battito delle palpebre fanno sembrare che i punti si muovano.

I due punti al centro sembrano avere dimensioni diverse, ma in realtà sono uguali.

Il cerchio a sinistra sembra essere più grande del cerchio a destra perché è circondato da cerchi più piccoli.

Questa illusione si verifica perché il cervello usa il contesto per giudicare le dimensioni, come quando il cervello presume che qualcosa di piccolo sia lontano. Poiché il cerchio a sinistra è circondato da cerchi più piccoli, ha senso che il cervello pensi che sia più grande di un cerchio circondato da cerchi molto più grandi.