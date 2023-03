Tim Mobile aumenta le tariffe per i pacchetti ricaricabili

Tim Mobile ha comunicato che il 22 febbraio una nuova serie di abbonati sarà soggetta a una modifica unilaterale del contratto. La decisione è stata annunciata sul sito dell’azienda e spiegata attraverso un sms informativo come conseguenza di “mutate circostanze di mercato”.

I clienti ricaricabili dei pacchetti cellulari di Tim, non più disponibili, subiranno un aumento delle tariffe di 2 euro al mese a partire dal primo addebito successivo al 13 aprile. (IVA inclusa). Tim, però, ha scelto di dare ai consumatori interessati l’opportunità di migliorare la propria offerta alla luce dell’adeguamento contrattuale. In realtà, inviando l’SMS gratuito “GIGA ON” al numero 40916, si potrà avere accesso a 50 GB in più di trasferimento dati mensile. I 50 GB extra possono essere utilizzati ogni mese in aggiunta al normale pacchetto.

Offerta di miglioramento contrattuale per i clienti interessati

Coloro che saranno interessati dalla rimodulazione Tim riceveranno il seguente SMS:

“A causa delle fluttuazioni del mercato, siamo costretti a rivedere le condizioni del tuo contratto e ad aumentare il prezzo del tuo servizio di 2 euro al mese a partire dal primo rinnovo successivo al 13/4″. Ai clienti Tim interessati dalla rimodulazione è stato inviato un messaggio informativo che spiega che possono inviare un SMS per attivare l’offerta di tipo preventivo. I clienti possono richiedere l’attivazione dell’offerta scelta da Tim inviando il testo “NOVAR ON” al 40916 gratuitamente fino al 9 marzo.

La condizione di adeguamento annuale dei prezzi proporzionale all’inflazione può essere inserita nell’offerta preventiva per mantenere gli stessi prezzi e contenuti. Gli utenti devono verificare l’esistenza di questa clausola Istat nell’offerta prima di inviare l’SMS con l’istruzione “NOVAR ON”. È importante ricordare che i consumatori Tim hanno sempre la possibilità di recedere dal contratto senza incorrere in alcun costo o penale.