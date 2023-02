Mare fuori 4, aspettiamoci di rivedere un vecchio volto scomparso da tempo

Mare fuori sta riscuotendo un enorme successo tra il pubblico italiano, con la terza stagione attualmente disponibile in streaming su RaiPlay e in onda su Rai 2. La serie segue le vicende di giovani detenuti in un istituto penitenziario minorile di Napoli, e si snoda tra lotte di potere, amori e intrecci tra i protagonisti. Ebbene, nonostante la season 3 sia appena uscita, si parla già di una quarta e di ciò che accadrà in questa.

Mare fuori 4: spoiler sulla nuova stagione

La terza stagione ha visto Filippo e Naditza lottare per il loro amore, ma alla fine Filippo è costretto a tornare in detenzione e viene trasferito a Milano. Nel frattempo, la direttrice dell’istituto viene rimossa e sostituita, mentre i Ricci e i Di Salvo sembrano avvicinarsi sempre di più, con Rosa e Carmine che si innamorano. La season 3 si conclude con un colpo di scena che lascia molti interrogativi aperti: il regista Ivan Silvestrini ci tiene a svelare che nella quarta stagione vedremo sicuramente il ritorno di Rosa, interpretata da Chiara Iezzi. Resta da capire cosa accadrà agli altri protagonisti e come si evolverà la storia tra Carmine e Rosa.

Una cosa è certa, gli spettatori vogliono sapere se la nuova direttrice dell’IPM, che sostituirà Paola Vinci, sarà in grado di gestire al meglio la situazione delicata all’interno del carcere minorile e se riuscirà a far fronte alle lotte di potere che si svolgono tra i ragazzi.

Qui di seguito è riportato il cast di Mare fuori 4: