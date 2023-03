Truffe online, ecco come vi svuotano il conto corrente in banca

Internet è stata una delle più grandi invenzioni del secolo scorso, un qualcosa che rivoluzionato letteralmente la nostra vita, portando a portata di dito tantissime informazioni e funzionalità. Sfortunatamente però, dato l’accesso immediato e quotidiano da parte di miliardi di utenti, è preso di mira da truffatori senza scrupoli sempre pronti ad imbastire vere e proprie truffe online.

La maggior parte di quest’ultime affondano le radici nel cosiddetto phishing, ovvero nel cercare di indurre il cliente di una qualsiasi banca, a fornire involontariamente le credenziali per accedere all’home banking, e di conseguenza il conto corrente online. Come fanno? semplice, inviano messaggi di testo (o SMS) e e-mail fingendosi a tutti gli effetti il vostro istituto di credito.

Truffe online, ecco come vi colpiscono

Molto spesso sono messaggi testuali in cui siete invitati a premere un link interno, per esempio per controllare un addebito indesiderato, oppure per verificare un accredito, risolvendo anche eventualmente dei fantomatici problemi. Niente di più falso, premendo il link inserito nel messaggio, infatti, andrete a tutti gli effetti a collegarvi ad un sito che a prima vista apparirà molto simile all’originale, ma che in realtà viene gestito direttamente dai malviventi.

Inserendo difatti le credenziali, pensando di accedere al conto corrente, le consegnerete a tutti gli effetti ai suddetti malviventi, i quali avranno libero accesso al denaro in banca, potendolo così svuotare in pochi secondi. Le stesse truffe online sono estese sia alle PostePay che tutte le altre carte ricaricabili, prestate sempre la massima attenzione.