La misurazione della glicemia potrebbe presto approdare su Apple Watch. La tecnologia è ambita dall’azienda quanto dal suo principale rivale, Samsung. Entrambe le aziende sono state protagoniste di indiscrezioni secondo le quali i rispetti smartwatch rilasciati lo scorso anno avrebbero potuto essere già pronti a sfoggiare la funzionalità.

La necessità di sviluppare al meglio la funzione ha costretto entrambi i colossi a posticiparne l’introduzione ma secondo Mark Gurman di Bloomberg per Apple l’attesa potrebbe essere giunta quasi al termine.

Apple Watch misurerà la glicemia senza bucare la pelle dell’utente!

Le ricerche condotte da Apple poggiano sull’impiego di un sensore fotonico prodotto da TSMC. Il sensore sarebbe in grado di sfruttare la luce di un laser per percepire il livello di glucosio presente nel sangue dell’utente che indossa lo smartwatch.

Apple Watch sarebbe così in grado di ottenere il parametro senza ricorrere ad alcuna tecnica invasiva e, grazie all’informazione rilevata, potrebbe di conseguenza offrire agli utenti un numero non indifferente di dettagli sulla loro condizione di salute.

Lo smartwatch, sfruttando il nuovo sensore, potrebbe permettere agli utenti di ottenere un quadro ancora più completo di informazioni sullo stato di salute, inviando notifiche e avvisi in caso di alterazione dei parametri. In questo caso, ad esempio, potrebbe avvisare gli utenti in fase pre-diabetica esortandoli a condurre uno stile di vita adeguato.

I prossimi modelli di Apple Watch, dunque, potrebbero essere portatori di una novità non indifferente, che racchiuderebbe in sé più di 10 anni di impegno e lavoro da parte dell’azienda di Cupertino.