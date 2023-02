Apple Watch salva un’altra vita. L’orologio smart del colosso di Cupertino è riuscito a rilevare la presenza di un’emorragia interna e ha avvisato l’utente in tempo permettendogli di chiedere soccorso.

Non è la prima volta che i dispositivi Apple si dimostrano effettivamente in grado di salvare la vita degli utenti che ne sono in possesso. In più casi, Apple Watch ha identificato l’infarto e segnalato agli utenti la presenza di anomalie nella frequenza cardiaca.

Apple Watch percepisce l’emorragia interna di un uomo che dorme e gli salva la vita!

A testimoniare l’accaduto è DigitalMofo, il diretto interessato che racconta l’esperienza su Reddit, spiegando di essere stato svegliato dalla ricezione di una serie di notifiche su Apple Watch nelle quali veniva segnalata la presenza di anomalie nel battito cardiaco durante il sonno.

Allarmato, l’utente DigitalMofo contatta il medico di base per poi recarsi in ospedale, dove ha effettuato i controlli necessari ottenendo una diagnosi non indifferente. Una grave emorragia gastrointestinale è stata identificata in tempo utile grazie al contributo offerto da Apple Watch. «I dottori mi hanno detto che se non fossi arrivato lì per una trasfusione in quel momento non ce l’avrei fatta», spiega l’uomo, che continua ringraziando i medici e tutti coloro che sono soliti donare il sangue ma che riserva una menzione speciale al suo Apple Watch, senza il quale non sarebbe mai arrivato in tempo per salvarsi la vita.

Non sono pochi i casi in cui lo smartwatch della Mela morsicata ha letteralmente salvato la vita delle persone. Più volte, nel corso di questi ultimi anni, Apple Watch ha permesso agli utenti di riconoscere malattie cardiache o embolie polmonari.