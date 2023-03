Elon Musk, il suo patrimonio torna sul podio della classifica mondiale

Il mondo della finanza e dell’imprenditoria è stato scosso dalla notizia dell’incremento del patrimonio netto di Elon Musk, che lo ha reso il più ricco al mondo per la seconda volta. Egli è stato al centro dell’attenzione del pubblico e dei media grazie alle sue innumerevoli imprese imprenditoriali, tra cui SpaceX e Tesla. D’altronde ha un talento innato per gli affari, dimostrando sempre una grande determinazione e un’abilità senza pari nel gestire le sue aziende.

Elon Musk: il CEO di Tesla è di nuovo in vetta alla classifica

Secondo Bloomberg, l’aumento del patrimonio di Musk è stato determinato soprattutto dalla crescita delle azioni di Tesla, che ha avuto un rialzo del 5,5%. Il patrimonio netto di Elon è ora stimato a 187,1 miliardi di Dollari, superando Bernard Arnault, CEO del gruppo LVMH, che ha una ricchezza di 185,3 miliardi di Dollari.

Musk non è nuovo alla posizione di uomo più ricco del mondo, essendoci già arrivato a novembre 2021, prima di essere superato da Arnault e poi da Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Tuttavia, il suo ritorno alla vetta è stato molto applaudito dai suoi sostenitori, che lo considerano un genio visionario capace di fare la differenza nel mondo degli affari.

Nonostante l’eccellente andamento delle azioni di Tesla, Musk ha attraversato un periodo difficile nel 2022, dopo l’acquisizione di Twitter e le conseguenti critiche degli investitori di Tesla. La decisione di acquistare la piattaforma aveva suscitato un certo scetticismo tra gli analisti del settore, e il calo delle azioni di Tesla aveva portato a una perdita di circa 200 miliardi di Dollari nel patrimonio netto di Musk.

Tuttavia, non si è scoraggiato e ha continuato a lavorare duramente per far crescere la sua azienda e mantenere il passo con la concorrenza nel mercato delle auto elettriche. Grazie a una serie di nuove iniziative e investimenti, l’imprenditore è riuscito a risollevare le sorti di Tesla e a far salire di nuovo il valore delle sue azioni.