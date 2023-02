Starlink, Elon Musk si tira fuori dalla guerra bloccando definitivamente la missione

Nelle ultime settimane, l’attenzione del mondo si è rivolta verso il conflitto in corso tra Ucraina e Russia. Dopo ben oltre 330 giorni dal suo inizio, questo continua ad essere il centro di ogni discussione, ma stavolta a fare da protagonista c’è Elon Musk e l’interruzione della connessione Starlink per l’esercito ucraino.

Starlink: la decisione di Elon Musk e la reazione di Scott Kelly

Secondo quanto riferito dalla responsabile operativa di SpaceX, Gwynne Shotwell, la connettività fornita da Starlink non può essere utilizzata per scopi militari, e quindi l’esercito ucraino non può più utilizzare la rete di comunicazione per controllare i droni militari utilizzati per attaccare gli obiettivi dell’esercito russo.

La decisione di Musk ha suscitato la reazione dell’astronauta della NASA Scott Kelly, il quale ha chiesto al CEO di ripristinare le funzionalità dei satelliti Starlink per l’Ucraina, sottolineando la disperata necessità di supporto del paese in questo momento difficile. Tuttavia, la risposta di Elon è stata decisiva: Starlink non vuole avere alcun ruolo in un’escalation del conflitto che potrebbe portare ad una terza guerra mondiale.

Questa vicenda solleva diverse ipotesi interessanti. Da un lato, c’è la questione dell’uso della tecnologia per scopi militari. Musk ha sostenuto che Starlink non può essere utilizzato in questo modo, ma è anche vero che l’esercito ucraino aveva effettivamente utilizzato la rete di comunicazione per controllare i droni. Inoltre, è chiaro che la tecnologia sta diventando sempre più importante nelle operazioni militari, e quindi sarà interessante vedere come si svilupperanno le regole e le normative in questo campo.

Dall’altro lato, c’è la questione della responsabilità delle aziende nel fornire servizi in contesti di conflitto. Musk quindi ha deciso di interrompere la connessione Starlink per l’esercito ucraino, proprio per evitare di essere coinvolto in una guerra che potrebbe avere conseguenze disastrose. Tuttavia, tale decisione potrebbe anche avere conseguenze negative per l’Ucraina, che ora è priva di un importante strumento di comunicazione in un momento tanto critico.