Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco svelato ufficialmente sul mercato un nuovo smartphone della serie Galaxy A. Si tratta in particolare del nuovo Samsung Galaxy A14 4G, già ampiamente spoilerato dai rumors e dai leaks delle scorse settimane. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Samsung presenta ufficialmente il nuovo mid-range Samsung Galaxy A14 4G

Samsung Galaxy A14 4G è il nuovo smartphone di fascia media presentato in queste ore dal noto colosso sudcoreano Samsung. Quest’ultimo ricalca le linee estetiche ed il design del fratello gemello diverso Samsung Galaxy A14 5G. Troviamo infatti frontalmente un Infinity-V Display, mentre sul posteriore sono collocati tre sensori fotografici a semaforo.

Il display è un pannello con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.6 pollici e con una risoluzione pari al FullHD+. Il comparto fotografico, in particolare, può vantare la presenza di un sensore fotografico principale da 50 MP. Quest’ultimo viene poi supportato da due sensori fotografici, di cui uno grandangolare da 5 MP e uno macro da 2 MP.

Lo smartphone supporta la sola connettività 4G. Rimane ancora sconosciuto il processore, anche se sappiamo che si tratta di un soc octa core da 2 GHz. A supporto delle prestazioni sono comunque presenti tagli di memoria con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Lo smartphone dispone poi di una batteria molto capiente da 5000 mah. Tra le altre caratteristiche, troviamo il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e un sensore biometrico fisico laterale.

Per il momento Samsung non ha comunicato i prezzi e la disponibilità di questo nuovo device. Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli.