La fine del mondo è un argomento che ha affascinato l’umanità fin dall’inizio dei tempi. Diverse religioni e culture hanno predetto la fine del mondo in modi diversi, con alcune profezie che prevedono un disastro globale, altre un evento apocalittico e altre ancora una trasformazione della società e della civiltà.

Tra le profezie più famose di tutti i tempi e mai realizzate ci sono la profezia cristiana dell’Apocalisse e sul Giudizio Universale che prevede una serie di catastrofi ambientali, carestie, guerre e malattie che si susseguiranno sulla Terra e che porteranno alla sua fine e alla venuta di Gesù Cristo. Molti credenti sono ancora convinti che la profezia si compierà.

Un’altra profezia molto famosa è la previsione dei Maya che additava il 21 dicembre 2012 come il giorno in cui sarebbe avvenuta la fine del mondo tramite terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche e altri disastri ambientali che avrebbero dovuto distruggere il nostro pianeta. Come si può notare questa profezia non si è avverata.

Nonostante le tante catastrofiche previsioni che si sono susseguite nel corso del secolo e che continuano ancora adesso, nessuna ancora ha avuto luogo. Sebbene la Terra viva dei gravi problemi oggettivi come la crisi climatica, le guerre e le pandemie, non c’è nessuna evidenza scientifica su una imminente fine del mondo.

Previsioni per il 2023

Anche per il 2023 le previsioni non prevedono nulla di buono. Le più seguite e degne di nota sono le profezie del famoso astrologo e scrittore cinquecentesco Nostradamus che per il 2023 ha previsto terribili eventi come la morte di un leader mondiale e l’inizio di una nuova guerra mondiale.