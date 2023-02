Discord ha annunciato una serie di nuove features per la sua piattaforma di messaggistica video, audio e di testo come parte del suo ultimo aggiornamento.

In particolare, stiamo parlando della possibilità di utilizzare il servizio per effettuare live streaming. Discord ha implementato il supporto per il codec video AV1, eciò aiuterà gli utenti a riprodurre in streaming video 4K a un bitrate di 8 Mbps, ottenendo flussi video di qualità superiore alle stesse velocità di Internet. Tuttavia, la codifica e decodifica AV1 è limitata agli utenti Discord con le ultime GPU Nvidia GeForce RTX serie 4000.

La società ha anche rivelato importanti aggiornamenti ai canali Stage, che hanno debuttato circa due anni fa. Con i canali Discord Stage, gli utenti possono facilmente partecipare agli eventi della community, dato che non ci sono più limiti per il numero degli utenti che possono entrare nei canali vocali. Attraverso i canali Stage, i membri della community sono stati in grado di creare una varietà di contenuti tra cui podcast, AMA, interviste e altro ancora.

Importanti novità con Stage

Ora, con l’ultimo aggiornamento dei canali Stage, gli utenti possono effettuare videochiamate e condividere il proprio schermo oltre alla possibilità di chattare tramite testo. Le funzionalità di videochiamata consentiranno ai membri della comunità di condurre interviste video, discussioni e altro ancora. Questo nuovo elemento porta una dinamica completamente nuova agli eventi del canale Stage. Inoltre, i membri possono anche sentirsi più inclusi esprimendo le loro opinioni tramite chat di testo con emoji e altro ancora. La chat di testo è particolarmente utile per le persone che devono affrontare problemi con le chiamate video o audio.

Discord ha confermato che gli utenti possono condividere video o il proprio schermo attraverso il canale Stage con un massimo di 50 membri del pubblico. I server Tier 2 e Tier 3 possono incrementare tale numero rispettivamente fino a 150 e 300.