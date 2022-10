Microsoft e Discord stanno collaborando per semplificare il processo di accesso a un canale vocale utilizzando un dispositivo Xbox. Se usi Discord regolarmente, potresti ricordare che l’azienda ha appena introdotto l’integrazione per le console Xbox One e Xbox Series X/S. Dopo aver condotto un beta test per la funzione nel mese di luglio, Discord ha iniziato a renderla disponibile a tutti i clienti Xbox a settembre.

Sfortunatamente, nella sua attuale progettazione, il login non è così lineare come si vorrebbe; la partecipazione a una chat vocale comporta una procedura di trasferimento che richiede l’installazione dell’app mobile Xbox. Questo cambierà molto presto. Nell’ambito di una versione beta ora disponibile per il test da parte di Xbox Insider, Microsoft ha rivelato che non sarà più necessario utilizzare un telefono per partecipare alle conversazioni audio sulla piattaforma Discord.

Discord, Microsoft aggiorna l’app su console

Questo annuncio è stato fatto in un post sul blog che è stato scoperto da The Verge. L’ultima versione del programma dispone di un browser del server, che consente di accedere facilmente a un canale vocale dalla console. Tuttavia, se desideri contattare un determinato amico tramite Discord, dovrai comunque avere il tuo telefono accessibile. A parte questo, tuttavia, l’aggiornamento rende molto più semplice quella che in precedenza era una procedura eccessivamente contorta. Anche se al momento la funzione è ancora in fase di test, è abbastanza probabile che Microsoft la renderà disponibile a tutti gli utenti Xbox ad un certo punto nelle prossime settimane.

Nel frattempo, gli utenti di Playstation sono ancora in attesa della loro integrazione per Discord, poichè l’app non è ancora disponibile al download sulle console di Sony.