poste-italiane-proteggi-il-tuo-conto-online-dalle-truffe-con-questi-8-consigli

Sempre più persone sono vittime di truffe, sia che facciano acquisti online sia che utilizzino le applicazioni degli istituti finanziari da casa. Poste Italiane ha pubblicato una guida per aiutare i cittadini a proteggersi quando utilizzano il proprio conto online. La guida consiste in otto indicazioni facili da ricordare, illustrate nella sezione sicurezza del sito poste.it. Il sito contiene anche diversi video che illustrano le forme più comuni di truffa online e tramite app.

Poste Italiane e PostePay non vi contatteranno mai via e-mail, sms, chat sui social network o operatori di call center per richiedere informazioni sensibili. Queste includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nomi utente, password e codici di sicurezza necessari per completare una transazione. Non fornite queste informazioni a nessuno, nemmeno a chi si spaccia per Poste Italiane o PostePay.

Scopri come evitare le truffe online e tramite app

Ogni volta che un call center vi contatta via e-mail, sms, telefono o chat e vi chiede informazioni sensibili come i dati del conto corrente, le password, le domande di sicurezza o i dati della carta di credito, riagganciate immediatamente. Prima di aprire un’e-mail, assicuratevi che provenga da una persona che conoscete e che il mittente sia effettivamente chi dice di essere.

Non aprite mai un allegato proveniente da un mittente sconosciuto senza prima averne accertato l’attendibilità e, se per sbaglio cliccate su un link in un’e-mail non richiesta, non autenticatevi sul sito fasullo e chiudete il browser. Inoltrate le e-mail sospette di phishing a antiphishing@posteitaliane.it, un indirizzo appositamente creato da Poste Italiane. Subito dopo, rimuovetele dal cestino e cancellatele.

Se volete visitare il sito web di Poste, digitate https://www.poste.it/ nella barra degli indirizzi del vostro browser. Poste Italiane suggerisce anche di utilizzare l’app per il servizio gratuito di notifica push, che tiene aggiornati gli utenti in tempo reale su tutte le transazioni delle carte di debito e di credito collegate al proprio conto. È inoltre possibile utilizzare il servizio di notifica via SMS del proprio cellulare, un’opzione gratuita per gli acquisti online e in app.