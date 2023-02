A poche ore dall’inizio del MWC 2023, HMD Global ha presentato il nuovo Nokia G22. Il produttore ha voluto porre l’accento su due importanti temi che rendono speciale questo device: la riparabilità e la sostenibilità.

Infatti, HMD Global ha collaborato con iFixit per permettere agli utenti di procedere in autonomia con le riparazioni nel caso fosse necessario. Sul sito di iFixit sono disponibili strumenti, guide e parti di ricambio necessarie per riparare vari elementi del Nokia G22. Tra questi spiccano lo schermo, la porta di ricarica e anche la batteria del dispositivo.

Si tratta di un cambiamento notevole e bisogna riconoscere il merito di HMD Global per aver voluto sperimentare questo nuovo approccio. Infatti, bisogna considerare che tantissimi altri produttori non vedono di buon’occhio le riparazioni fatte in autonomia. Nonostante il diritto alla riparazione sia ormai legge, i produttori non hanno ancora messo a disposizione degli utenti gli strumenti, i pezzi di ricambio e gli schemi tecnici.

Nokia G22 è uno smartphone nato dalla collaborazione tra HMD Global e iFixit per permettere agli utenti di procedere alle riparazioni in autonomia

Inoltre, il Nokia G22 ha come obiettivo principale la sostenibilità e, infatti, la cover posteriore è realizzata in plastica riciclata al 100%. Secondo l’azienda, la sostituzione della batteria del Nokia G22 richiederà circa 5 minuti, mentre la sostituzione dello schermo richiederà circa 20 minuti.

Passando alle specifiche tecniche del Nokia G22, il device è caratterizzato da un display da 6,52 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz. La protezione è garantita dalla protezione Gorilla Glass 3.

Il chipset che equipaggia è Unisoc T606 affiancato a 4GB di RAM e 64/128GB di memoria interna. Sul fronte del software, lo smartphone utilizza Android 12 con la promessa di 2 aggiornamenti del sistema operativo e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Il comparto fotografico è caratterizzato da una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50MP, una lente macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera frontale è da 8MP. La batteria da 5.050mAh garantisce un’autonomia di 3 giorni e supporta la ricarica rapida a 20W.

Sia HMD Global che iFixit sono entusiasti di questa collaborazione volta a supportare il diritto alla riparazione in autonomia dei dispositivi elettronici. Speriamo che la partnership possa servire di esempio a tanti altri produttori.