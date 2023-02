Gli antichi Maya hanno avuto contatti con visitatori alieni che hanno lasciato prove della loro esistenza, secondo un nuovo documentario messicano.

Revelations of the Mayans 2012 and Beyond del vincitore del Sundance Juan Carlos Rulfo è attualmente in produzione per il rilascio il prossimo anno in concomitanza con la fine del calendario Maya, riporta il Wrap.

Il produttore Raul Julia-Levy ha detto che i documentaristi stavano lavorando in collaborazione con il governo messicano per quello che ha definito “il bene dell’umanità“. Ha detto che l’ordine di collaborare è arrivato direttamente dal presidente del paese, Álvaro Colom Caballeros.

“Il Messico rilascerà codici, artefatti e documenti significativi che attestano che è avvenuto un contatto tra i Maya e gli extraterrestri, e tutte le loro informazioni saranno confermate dagli archeologi“, ha detto. “Il governo messicano non sta rilasciando questa dichiarazione da solo: tutto ciò che diciamo, lo confermeremo“.

Un film che racconterà la verità

Raul-Julia afferma che ci sono prove che i Maya avevano intenzione di guidare il pianeta per migliaia di anni, ma sono stati costretti a fuggire dopo un’invasione di “uomini dalle intenzioni oscure“, lasciando dietro di sé le prove di una razza avanzata.

Il film sarà diretto da Juan Carlos Rulfo, che ha vinto l’Humanitas Prize per “Those Who Remain” nel 2009 e il Sundance Grand Jury Prize per il documentario internazionale per “In the Pit” nel 2006. Juan Diego Rodriguez Gonzalez sarà il guatemalteco produttore esecutivo e Eduardo Vertiz come produttore esecutivo messicano.

Si aspettano che le persone lo prendano sul serio perché i messaggi che intende trasmettere sono cruciali per la sopravvivenza umana, ha insistito Julia-Levy.