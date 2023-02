Netflix porta a marzo tante serie TV e film, ecco la lista dei più interessanti

Da diverso tempo non si parla d’altro: sembra che Netflix stia per adottare alcune nuove modifiche per la sua piattaforma. Gli utenti che infatti condividono la propria password con più amici magari avendo più profili all’interno di un solo piano Premium, questa volta potrebbero restare a bocca aperta. Netflix sta pensando infatti di abolire questa possibilità, ma ci saranno nuove informazioni per quanto concerne tutto ciò durante le prossime settimane.

Nel frattempo non si parla d’altro che di tutto quello che sto per arrivare durante il prossimo mese di marzo. Serie TV e film faranno il loro i soldi ufficiale sulla piattaforma streaming, la quale dunque si prepara a fornire ancora una volta il suo apporto a tutti coloro che hanno voglia di passare qualche ora di spensieratezza.

Netflix batte la concorrenza e propone il prossimo mese grandi produzioni: ecco l’elenco al completo

Ci sono diverse novità che quindi arriveranno, proprio come il pubblico si aspettava ed auspicava già durante le scorse settimane. Sono venuti fuori nuovi titoli, i quali hanno fatto crescere inevitabilmente l’entusiasmo tra gli iscritti alla piattaforma streaming più famosa al mondo. I piani sono diversi per quanto riguarda l’abbonamento a Netflix, ma bisogna sapere che in ognuno di questi saranno disponibili i contenuti di cui state per leggere nella lista sottostante. In questo elenco quindi potete vedere quali sono i titoli migliori e soprattutto i giorni dai quali saranno disponibili direttamente su Netflix.

1 MARZO

La battaglia di Hacksaw Ridge

L’incredibile Hulk

3 MARZO

The Conjuring – Per ordine del diavolo

10 MARZO

Luther – Verso l’inferno

16 MARZO

Era ora

31 MARZO