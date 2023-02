WhatsApp è l’app di messaggistica istantanea più famosa e utilizzata del mondo, ma per mantenere questo primate e cercare di primeggiare sulla rivale, sempre più apprezzata, Telegram, ha bisogno di nuovi e continui aggiornamenti per implementare funzionalità sempre più utili per gli utenti.

Proprio negli ultimi mesi del 2022 è stato fatto un aggiornamento per introdurre la creazione e l’utilizzo degli avatar anche su WhatsApp. Questi simpatici avatar, già presenti da tempo su Facebook e Instagram, possono essere utilizzati sia come immagine di profilo sia per creare degli adesivi personalizzati.

Gli avatar avranno in futuro un ruolo centrale nell’universo di Meta, come già lo hanno nell’ambito dei videogiochi.

Come creare un avatar

Creare un avatar su WhatsApp è veramente facile e intuitivo ed è anche un processo estremamente divertente. Basta andare sulle Impostazioni dell’app e cliccare alla voce Avatar. Cliccando su Inizia si può cominciare il processo di creazione del proprio Avatar.

Ci si può divertire a scegliere con cura le caratteristiche fisiche del proprio Avatar, si possono scegliere i vestiti e gli accessori compresi i piercing e gli apparecchi acustici. Insomma, si può creare una vera e propria immagine speculare di se stessi.

L’Avatar creato può essere utilizzato come immagine di profilo oppure si possono creare degli stickers da mandare ai propri amici. Gli adesivi possono rappresentare il proprio avatar che esprime delle emozioni, come la tristezza o la felicità, oppure mentre compie delle azioni. Alcune azioni sono correre, lavorare, cucinare o addirittura fare il dj.

Per il momento si può creare il proprio Avatar solo tramite lo smartphone e non da WhatsApp web.