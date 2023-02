WhatsApp è una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo e, anche se sembra facile da usare, ci sono alcuni trucchi che possono migliorare l’esperienza dell’utente.

Quali sono i trucchi del momento?

Il primo trucco riguarda la creazione di messaggi personalizzati. Per creare un messaggio personalizzato, l’utente può andare nelle Impostazioni e selezionare “Impostazioni chat”. Da lì, selezionare “Messaggio personalizzato” e digitare il messaggio desiderato. Questo messaggio verrà visualizzato automaticamente quando si risponde a un messaggio in una chat.

Un altro trucco utile riguarda la modalità di lettura. Per leggere i messaggi in modo più discreto, è possibile disattivare l’avviso di lettura. Per farlo, bisogna andare nelle Impostazioni, selezionare “Account”, poi “Privacy” e infine disattivare l’opzione “Conferma lettura”.

Inoltre, WhatsApp consente anche di creare chat personalizzate con gli amici. Per farlo, l’utente deve andare nella pagina delle chat, selezionare “Nuova chat” e poi “Nuovo gruppo”. Qui, si possono aggiungere gli amici con cui si vuole creare la chat personalizzata e dare un nome al gruppo.

Un’altra funzione utile di WhatsApp è la possibilità di usare gli emoji in modo creativo. Ad esempio, se si invia un messaggio con un solo emoji, questo verrà ingrandito automaticamente. Inoltre, è possibile creare emoji personalizzati usando le emoji esistenti e combinandole.

Infine, WhatsApp consente di personalizzare le chat con sfondi personalizzati. Per farlo, basta andare nelle Impostazioni e selezionare “Sfondo chat”. Qui si possono scegliere sfondi predefiniti o caricare un’immagine dalla propria galleria.

In conclusione, WhatsApp offre molte funzioni utili che possono migliorare l’esperienza dell’utente. Con questi trucchi, gli utenti possono personalizzare i propri messaggi e chat, rendendoli ancora più divertenti e personali.