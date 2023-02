Iliad DISTRUGGE Vodafone e TIM con 150GB in 5G quasi gratis

Riuscire a cambiare gestore sarà questa volta davvero facile visto che Iliad, uno dei migliori in assoluto, a scelto di riproporre una vecchia promo. In realtà si tratta di una delle più muove che il provider ha lanciato, soprattutto per quanto concerne l’offerta della connessione ad internet.

Questa volta dunque non ci sarà l’imbarazzo della scelta visto che potrete mirare direttamente ad un’unica soluzione, quella con più giga di tutte.

Iliad propone la sua solita offerta con un prezzo strepitoso, ecco 150 giga in 5G per 9,99 € al mese

Tutti hanno imparato a capire cosa riesce a fare Iliad, ovvero a rubare utenti alla concorrenza senza troppe fatiche. Il gestore è stato in grado infatti di dare il massimo fin dal primo momento, proponendo delle offerte che ciclicamente sono poi ritornate per riuscire a dare un’opportunità a coloro che in passato se l’erano fatta scappare. Proprio per questo motivo non è una novità a rivedere una delle vecchie offerta del provider, la quale prende il nome di Giga 150.

Questa soluzione è una delle più sottoscritte nell’ultimo anno, o meglio fin da quando è nata ufficialmente. Il motivo sta nella grande convenienza, la quale include al suo interno un prezzo stratosferico. Si tratta infatti di soli 9,99 € al mese per sempre perché la sottoscrive. Gli utenti Iliad potranno avere quindi a disposizione anche minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti verso tutti e con 150 giga di traffico dati utilizzando il 5G in maniera gratuita.

Tutti coloro che vogliono sottoscriverla, devono ricordare che solo per la prima volta dovranno pagare 9,99 € una tantum per la scheda SIM.