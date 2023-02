I truffatori utilizzano una varietà di schemi, alcuni dei quali sono abbastanza semplici, come il phishing, e altri sono molto più difficili, come i pagamenti push sanzionati. I tipi di attacchi che sono in particolare in aumento sono quelli associati agli acquisti online.

Un avvertimento inviato non molto tempo fa è stato emesso dalla banca high street Lloyds e riguardava i pagamenti anticipati per le tasse. Le persone sono vittime di questa forma di attività criminale quando vengono ingannate e costrette a pagare in anticipo per prodotti e servizi che poi non si concretizzano.

SIM Swap, come ti rubano l’identità

La pratica del “sim swapping” è un altro tipo di frode comune. Tra il 2015 e il 2020, il numero di episodi di questo reato è aumentato del 400%. Questa forma di truffa è nota anche come “sim splitting” e consiste nel fatto che un truffatore inganni il vostro operatore di rete mobile per farsi consegnare il vostro numero di telefono. Se lo fate, il truffatore acquisisce tutti i vostri codici di accesso unici, che gli consentono di accedere a qualsiasi cosa, dal vostro conto bancario ai vostri siti di social media. Il vantaggio di farlo per loro è che riceveranno tutti i vostri codici di accesso.

I ladri acquisteranno i vostri dati privati sul dark web per ottenere informazioni personali sufficienti a convincere la rete mobile di essere voi. Potrebbero anche tentare di frodarvi utilizzando lo spear phishing, un tipo di phishing più mirato, oppure potrebbero telefonarvi all’improvviso e cercare di convincervi a fornire loro ulteriori informazioni.

I truffatori possono essere in grado di ottenere informazioni sufficienti su di voi senza bisogno di frodi se avete informazioni chiave prontamente disponibili sui vostri account di social media. Ad esempio, i truffatori possono essere in grado di ottenere queste informazioni se avete risposto alle tipiche domande di sicurezza, come il vostro compleanno o i nomi dei vostri animali domestici.

Quando i truffatori hanno raccolto informazioni sufficienti su di voi, contattano il vostro provider di telefonia mobile nel tentativo di convincerli a trasferire il vostro numero di telefono su una scheda sim che hanno già in mano. Occasionalmente, cercheranno di passare il vostro numero a un’altra rete ottenendo il vostro codice di autorizzazione al trasferimento (PA).

Di solito i criminali effettuano questa operazione per telefono; tuttavia, alcuni di loro possono anche entrare nel negozio della rete mobile per imitarti. Prima di concedere l’accesso al vostro numero di telefono, il personale dovrebbe prima effettuare un controllo sull’identità dell’utente, richiedendo un passaporto o una patente di guida.