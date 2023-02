La nuova generazione di smartphone pieghevoli di Samsung non arriverà prima del terzo trimestre del 2023. Tuttavia, in queste ore stanno trapelando alcuni dettagli in merito alla nuova generazione di foldable ed in particolare sul prossimo Galaxy Z Fold5.

Il brand coreano sembra essere al lavoro su una serie di feature inedite ma tra queste mancherà una funzionalità molto attesa dagli utenti. Infatti, sembra che Samsung non integrerà direttamente la S Pen.

Ricordiamo che la S Pen è supportata su questa famiglia di device a partire dal Galaxy Z Fold3. A differenza della linea Galaxy Note, la S Pen non è integrata nel device ma doveva essere acquistata a parte. Tuttavia, attraverso alcuni accessori dedicati, era possibile portarla sempre con se ed averla a disposizione quando necessario.

Il nuovo Galaxy Z Fold5 introdurrà tante novità per la gamma di device foldable di Samsung ma non ancora una feature richiesta a gran voce dagli utenti

Chiaramente, gli utenti avrebbero desiderato che la S Pen fosse integrata direttamente nel device, con uno slot dedicato per riporla. Questo avrebbe facilitato l’utilizzo e il trasporto. Inoltre, considerando le dimensioni generose del display foldable quando aperto, poter utilizzare la penna era molto comodo.

Samsung, però, sembra avere un’altra opinione e vuole rendere il Galaxy Z Fold5 quanto più sottile possibile. Per questo, ogni millimetro della scocca deve avere una propria funzionalità e l’alloggiamento della S Pen andrebbe a rendere troppo grande il device.

Inoltre, non è possibile rimpicciolire ulteriormente la penna in quanto poi il feedback di scrittura peggiorerebbe. A questo si aggiunge che realizzare un foldable con S Pen integrata farebbe aumentare il prezzo del device, cosa che a Samsung sembra non piacere.

L’azienda sta lavorando per realizzare una tecnologia che possa aumentare il comfort di scrittura e, al contempo, rendere la penna più sottile. L’obiettivo è quello di integrare questa feature direttamente nei device, ma gli attuali limiti tecnologici e funzionali non permettono ancora di percorrere questa strada. Non resta che attendere che l’azienda sviluppi questa tecnologia rivoluzionaria che possa garantire usabilità, leggerezza e facilità di trasporto.