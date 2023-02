La filatelia, ovvero la passione nel collezionare francobolli, è una pratica molto diffusa nel mondo. Il francobollo nasce nel 1837 ed è una carta valore che rappresenta la prova del pagamento anticipato per prestazioni quali la spedizione di una lettera o un pacco da parte di un mittente che libera il destinatario del pagamento per la ricezione.

Il francobollo è stampato su carta, è di forma quadrangolare e presenta delle immagini atte a commemorare o celebrare personaggi importanti o alcuni avvenimenti storici.

Tra i collezionisti, il valore di un francobollo è dato essenzialmente dalla sua rarità e dagli errori di stampa. Più un francobollo è raro, unico e difficile da trovare, più il suo valore aumenta e costerà un bel gruzzoletto accaparrarselo. Basti pensare che il francobollo più famoso e costoso al mondo, il British Guyana 1 cent Black Magente, che presenta un difetto di stampa, ha un valore di quasi 10 milioni di dollari.

Francobolli svedesi

I francobolli svedesi sono un tesoro per i collezionisti di tutto il mondo. Questi piccoli pezzi di carta rappresentano una vasta gamma di design e temi, dalla cultura e la storia svedese alla fauna e alla flora del paese. Ma non sono solo oggetti di valore estetico, i francobolli svedesi hanno anche un valore economico, determinato da una serie di fattori, come la condizione in cui sono conservati.

In particolare, i francobolli raffiguranti Re Gustavo V nelle edizioni da 20 Ore di colore viola del 1921 e da 15 Ore di colore rosso del 1926, rappresentano delle versioni che possono essere vendute o acquistate al costo di 644,42 euro.