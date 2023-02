Il mondo rischia di “rimanere senza rame” a causa dell’ampliamento del deficit di domanda e offerta, secondo Bank of America, e i prezzi potrebbero raggiungere i 20.000 dollari per tonnellata entro il 2025.

In una nota di martedì, lo stratega delle materie prime della Bank of America Michael Widmer ha evidenziato che le scorte misurate in tonnellate sono ora ai livelli visti 15 anni fa, il che implica che le scorte attualmente coprono poco più di tre settimane di domanda.

La domanda di rame è in crescita a causa dal suo ruolo vitale in una serie di settori industriali in rapida crescita, come le batterie dei veicoli elettrici e il cablaggio dei semiconduttori.

David Neuhauser, fondatore e amministratore delegato dell’hedge fund statunitense Livermore Partners, ha dichiarato mercoledì alla CNBC che il mercato dei metalli stava crescendo in modo esponenziale, anche a causa dei nuovi progetti ad impatto 0.

I prezzi delle materie prime sono aumentati del 3% ad aprile, e ciò ha portato l’indice globale in rialzo dell’80% da aprile 2020. Gli analisti di HSBC hanno evidenziato mercoledì in una nota che la domanda di rame è supportata dagli investimenti nell’elettrificazione poiché le strategie di riduzione delle emissioni sono ulteriormente rafforzate dai politici.

Rame venduto a peso d’oro

Il rame rimane attualmente la merce preferita di Livermore, ha affermato Neuhauser.

“Penso che il rame sia il nuovo petrolio e penso che il rame, per i prossimi 5-10 anni, avrà un potenziale di vendita che si aggirerà sui 20.000 dollari per tonnellata“, ha affermato Neuhauser.

“Pensiamo che ci siano alcune società a piccola capitalizzazione molto solide che hanno un enorme potenziale di produzione, e le valutazioni sono interessanti, e Livermore potrebbe ottenere un grande ritorno sull’investimento“.