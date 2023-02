Il programma di fedeltà Vodafone Club +, disponibile per i clienti Vodafone di rete mobile, propone dispositivi tablet e laptop Samsung a prezzi scontati. Gli smartphone sono invece stati eliminati.

Vi ricordiamo che Vodafone Club+ è la versione con pagamento semestrale del programma fedeltà Vodafone Club, in questo caso proposta a 14,99 euro ogni 6 mesi invece che 3,99 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone Club+ propone tablet Samsung a prezzi scontati

Come anticipato precedentemente, l’operatore rosso ha rimosso gli smartphone disponibili dal mese di dicembre 2022, ma sono rimasti disponibili i tablet e laptop. Nel dettaglio, era possibile acquistare in sconto gli smartphone Samsung Galaxy A04s 4G 32G, Galaxy A33 5G 128GB, Galaxy S22 5G 128GB, il tablet Galaxy Tab A8 2021 LTE 32GB e il laptop Galaxy Book GO NE 4G.

Attualmente e fino al 28 Febbraio 2023, salvo eventuali cambiamenti, i clienti iscritti al programma Vodafone Club+ possono dunque acquistare il Galaxy Tab A8 2021 LTE 32GB al costo di 239,99 euro anziché 299,99 euro di listino, per uno sconto di 60 euro ed il Galaxy Book GO NE 4G con 4GB di RAM al costo di 399,99 euro anziché 499,99 euro di listino, per uno sconto di 100 euro.

Come indicato in questa pagina, la promozione è dedicata esclusivamente al numero Vodafone sul quale si è ricevuto l’SMS di Vodafone Club+. Si specifica inoltre che l’iniziativa dà diritto all’acquisto di un solo dispositivo della selezione, nei limiti della giacenza del prodotto disponibile a magazzino. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.