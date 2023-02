Samsung Galaxy Tab A8 da 10.5 pollici a meno di 200 euro su Amazon

Gli utenti che si stanno passando pian piano al mondo della tecnologia, oltre a scoprire i soliti smartphone potranno anche fondarsi su una nuova gamma di dispositivi. Si tratta dei tablet, i quali stanno diventando sempre più ricorrenti e utilizzati da parte del pubblico, il quale spesso ha bisogno di uno schermo più grande. Amazon viene incontro a tutte queste esigenze, proponendo sul suo sito ufficiale soluzioni di ottimo livello. Oggi ad esempio ecco un Samsung Galaxy Tab A8, il quale viene proposto nella sua versione 2022 e con due anni di garanzia.

Sono tante le ragioni per cui gli utenti dovrebbero ricorrere ad una soluzione molto utile per le offerte Amazon. Diverse persone lamentano di non riuscire a prendere in tempo gli sconti ed è proprio per questo motivo che offriamo ancora una volta l’iscrizione gratuita al nostro canale Telegram ufficiale con più di 78.000 iscritti. Per entrare gratuitamente e ricevere ogni giorno coupon e anche codici sconto gratis, basta cliccare qui.

Samsung Galaxy Tab A8 in offerta su Amazon a 199,90 €: ecco tutte le caratteristiche

Gli utenti che stavano cercando un nuovo tablet, questa volta su Amazon potranno fare il grande acquisto scegliendo Samsung Galaxy Tab A8. Questo dispositivo in grado di offrire una diagonale di schermo da 10,5″, arriva in versione Wi-Fi e con 4GB di RAM. Per quanto riguarda la memoria interna ci sono poi 64 giga, mentre il sistema operativo è Android 11.

Il prezzo è molto invitante, visto che corrisponde a 199,90 €. Per poterlo acquistare, dovrete solo aggiungerlo al carrello. Ricordiamo che ci sono anche due anni di garanzia.