Il prezzo dei Bitcoin ha toccato il massimo in sei mesi giovedì, infatti il valore totale del mercato delle criptovalute è aumentato di quasi 85 miliardi, raggiungendo 1,1 trilioni.

La criptovaluta più grande del mondo è in aumento del 7,3% nelle ultime 24 ore, secondo Messari.

Anche Ethereum, la seconda criptovaluta più grande per valore di mercato, viene scambiata in rialzo del 6,7%. Il mercato delle criptovalute è in generale in crisi dall’inizio dell’anno, con bitcoin ed ether in aumento del 49% e del 39% dall’inizio dell’anno.

“Il mercato ha mostrato trend positivo nelle ultime settimane, ponendo il call ratio ai livelli più bassi, ma anche i mercati tradizionali sono in zona positiva dall’inizio dell’anno“, Luuk Strijers, Chief Commercial Officer dell’exchange di criptovalute Deribit, ha detto a Insider.

Un nuovo modo di coniare Bitcoin

La propensione al rischio degli investitori sembra aumentare a fronte di una prevista svolta accomodante da parte della Federal Reserve che avverrà nei prossimi mesi. La banca centrale ha aumentato i tassi di interesse all’inizio di questo mese, dando ai trader un margine di manovra per investire in scommesse più speculative come azioni ad alta crescita e criptovalute.

Tey ElRjula, cofondatore e CEO della startup blockchain FLUUS.com, afferma che anche un nuovo protocollo chiamato Ordinals ha fatto sì che un numero crescente di utenti si riversasse sulla rete di Bitcoin. Ordinals consente di coniare token non fungibili sulla sua blockchain.

“L’aumento del prezzo può essere attribuito a diversi fattori, principalmente all’adozione del protocollo Ordinals”, ha detto ElRjula a Insider. “Ha portato a un rinnovato interesse per lo sviluppo di Bitcoin e a un aumento della dimensione media dei blocchi, poiché un numero crescente di utenti si sta unendo alla rete”.