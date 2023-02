Un’offerta davvero shock vi attende su Amazon, in questi giorni è possibile acquistare ben 6 lampadine LED RGB ad un prezzo irrisorio, costano infatti solamente 20 euro, e garantiscono a tutti un rapporto qualità/prezzo assolutamente invidiabile.

Lampadine LED in promozione su Amazon, quanto costano oggi

Un’occasione più unica che rara per acquistare nuove lampadine LED RGB completamente dimmerabili, su Amazon è stato scontato il pack da 6 unità di Aigostar da 6.5W, una serie di lampadine molto economiche e dalle prestazioni di livello superiore. Sono completamente controllabili da remoto, grazie alla connettività WiFi e la presenza di una applicazione mobile compatibile con Android e iOS, oltre alla piena compatibilità con i principali assistenti vocali, quali sono Amazon Alexa e Google Assistant.

Ciò che caratterizza la promozione corrente è più che altro lo sconto effettivo attivato, applicando il coupon presente in pagina è possibile godere di una riduzione del 50%, riuscendo così a risparmiare ben 23,99 euro, ed andando a pagare giustappunto 23,99 euro (ACQUISTATE QUI IL PRODOTTO).

La classe energetica F non deve assolutamente scoraggiarvi, sono comunque prodotti LED che hanno la possibilità di risparmiare moltissimo, facendo un confronto tra la classe LED e quella standard, si nota infatti che il consumo di 7 kWh è uguale ai 6kWh di una classe A+, segnale che tutto è relativo su determinate scale.