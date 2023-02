La maggior parte degli smartphone al giorno d’oggi non ha batterie sostituibili, ciò significa che le celle agli ioni di litio invecchieranno e si deterioreranno, e ciò renderà più difficile massimizzarne la durata.

Se hai tenuto un telefono per un molto rispetto a quando il telefono era nuovo di zecca. Tre anni dopo, molti telefoni fanno fatica a superare la giornata con una singola carica.

Sfortunatamente, la capacità della batteria diminuisce inevitabilmente con l’età. Tuttavia, ci sono cose che puoi fare per prolungarne la durata. Se ti sei mai chiesto quale sia il modo migliore per caricare la batteria, ecco alcuni suggerimenti scientificamente provati che possono aiutarti.

Ecco un trucco che funziona sempre

La ricarica parziale va bene per le batterie agli ioni di litio e può avere alcuni vantaggi positivi per la longevità delle celle. Le batterie agli ioni di litio assorbono corrente costante e funzionano a una tensione inferiore quando sono quasi scariche. Questa tensione aumenta gradualmente man mano che la cella si carica, stabilizzandosi a circa il 70% di carica prima che la corrente inizi a diminuire fino a quando la capacità è piena.

In particolare, il funzionamento a bassa tensione è positivo per la durata di una batteria, ciò aumenta il numero di cicli di ricarica disponibili. In parole povere, ogni diminuzione di 0,1 V della tensione della cella raddoppia la durata del ciclo, secondo la Battery University. Pertanto, caricare il telefono in un intervallo compreso tra il 30% e l’80% mantiene la tensione più bassa e potrebbe prolungare leggermente la durata della batteria.

Utilizzare solo il 20% della batteria tra una ricarica e l’altra non è pratico, ma ricaricare quando ne hai utilizzata circa la metà vedrà un miglioramento della durata della batteria a lungo termine. Soprattutto se eviti di ricaricare fino al massimo ogni volta.