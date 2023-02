OnLeaks ha diffuso alcune immagini che rivelano il design del prossimo Moto G Stylus 2023. I rendering permettono di conoscere le differenze estetiche rispetto alla versione precedente del dispositivo economico Motorola.

Moto G Stylus 2023 con design rinnovato: ecco tutte le novità previste!

Le immagini fornite da OnLeaks potrebbero non corrispondere totalmente alla realtà ma l’affidabilità della fonte permette di avere una prima idea di quelli che potrebbero essere gli aggiornamenti introdotti da Motorola sul suo nuovo Moto G Stylus 2023.

La novità più evidente risiede nella parte posteriore dello smartphone, che non sarà più dotato di una scocca lucida. Il retro sarà costituito da un nuovo materiale opaco e sarà sede di un comparto fotografico con doppia fotocamera. A differenza del precedente dispositivo, i sensori non saranno tre e avremo a disposizione soltanto un sensore principale da 50 megapixel e un secondario, entrambi disposti all’interno di un modulo di forma quadrata con bordi arrotondati. La parte frontale dello smartphone ospita invece foro centrale abbastanza evidente, nel quale sarà posizionato il sensore fotografico.

OnLeaks ha proposto svariate immagini del Moto G Stylus 2023 dedicate esclusivamente alla sua community e quindi non condivisibili in rete ma non ha fatto alcun riferimento alla scheda tecnica dello smartphone. Motorola potrebbe aggiornare il suo dispositivo o mantenere invariate gran parte delle componenti presenti su Moto G Stylus 5G. La presenza di novità potrebbe indurre l’azienda a modificare il costo finale dello smartphone ma anche in questo caso scarseggiano le informazioni e risulta impossibile avanzare delle ipotesi prima del lancio ufficiale.