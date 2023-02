Vincere sulle dirette rivali è possibile, MediaWorld alza il livello delle proprie offerte mettendo a disposizione di tutti i consumatori una campagna promozionale di qualità, proponendosi come valida alternativa a tutte le altre realtà, e mettendo a disposizione alcuni sconti speciali.

Gli acquisti, come sempre quando parliamo direttamente di MediaWorld, devono essere completati recandosi personalmente in un negozio, ed anche online sul sito ufficiale. Coloro che opteranno per questa seconda opzione, potranno comunque ricevere la merce presso il domicilio, senza dover versare cifre elevate per la consegna.

MediaWorld, gli sconti del momento sono da paura

MediaWorld punta a voler diventare la migliore azienda della rivendita di elettronica, per questo motivo ha messo in piedi una campagna promozionale di tutto rispetto, con la possibilità comunque di approfittare di un risparmio pressoché unico anche sull’acquisto di alcuni top di gamma. Gli smartphone migliori del momento, come iPhone 13, iPhone 14+, Galaxy Z Flip4 o anche Galaxy S22, possono essere acquistati rispettivamente a 899, 1049, 979 e 799 euro, dimostrando quanto sia facile risparmiare, anche se poco.

Non mancano chiaramente tantissime altre occasioni per spendere meno, godendosi comunque dispositivi di fascia medio-alta, come nei casi di Honor 70, Galaxy A23, Honor X8, Redmi A1, Galaxy A33, Oppo Reno8 e similari, tutti disponibili ad un prezzo che non va oltre i 500 euro.

Ogni smartphone incluso nella campagna promozionale viene commercializzato da MediaWorld alle classiche condizioni di vendita, che corrispondono per l’esattezza alla garanzia di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, e la variante no brand, che permette di avere aggiornamenti di sistema tempestivi.