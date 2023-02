ho-mobile-arriva-la-nuova-offerta-con-sms-e-minuti-illimitati

Uno dei tanti fornitori di reti mobili virtuali in Italia, Ho. Mobile è uno degli operatori che offre una vasta scelta di piani. L’operatore virtuale italiano Vodafone ha reso disponibile una nuova offerta di servizi. La promozione più recente di Mobile si chiama BTL ho. 6,99, ed è attualmente in vendita presso alcuni dei migliori rivenditori autorizzati dell’operatore. Non tutti, purtroppo, possono utilizzare la nuova promozione ma solo coloro che provengono dai altri operatori telefonici i quali sono descritti in basso. La promozione comprende:

Minuti illimitati per tutte le chiamate effettuate all’interno della nazione

Sms gratuiti verso qualsiasi numero dell’area, sia esso locale, statale o nazionale.

Capacità di trasmissione di 120 Gigabyte di dati alla velocità del 4G (limitata a 30 Mbps sia in download che in upload).

Costo di 6,99 euro al mese.

Ho. Mobile, ecco gli operatori che possono utilizzare la promozione

Gli utenti che effettuano la portabilità da Iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, Lycamobile e Daily Telecom sono gli unici a poter attivare questo servizio. I consumatori che effettuano la portabilità possono provenire anche da altri operatori virtuali. Non è richiesto alcun costo per l’attivazione dell’abbonamento ma vi basterà richiedere la portabilità da uno di questi operatori.

Questa offerta sarà disponibile solo per i consumatori che sono disposti a spostare il proprio numero di telefono esistente verso uno degli operatori approvati elencati sopra per poterne usufruire.

Per usufruire di questa offerta, è necessario attivarla presso un determinato negozio Ho. Mobile. Se non siete tra le persone che possono attivare Ho. Mobile, di cui abbiamo appena parlato, sappiate che ci sono molte alternative disponibili tra i vari operatori che operano sul nostro mercato.