illusione-ottica-nessuno-sa-dire-se-il-gatto-stia-salendo-o-scendendo

Le illusioni ottiche sono vantaggiose in quanto servono come una sorta di esercizio mentale. A volte mettono in moto le nostre sinapsi, ma questo dimostra solo quanto siamo impegnati nel compito da svolgere. È prassi comune per i ricercatori utilizzarle per ottenere informazioni sulla personalità del soggetto, ma sono anche divertenti da sperimentare in una varietà di contesti diversi. Oggi illustreremo un caso ben noto con una dimostrazione.

Oggi parliamo dell’immagine che raffigura l’illusione ottica di un gatto che sale o scende una rampa di scale. Non abbiamo utilizzato un’immagine a bassa risoluzione, perché non è così che è stata prodotta l’opera; piuttosto, è stata renderizzata con l’obiettivo di avere quella risoluzione. Il cervello non è in grado di acquisire alcuni degli elementi critici necessari per interpretare il contesto di un’immagine quando questa è sfocata.

Illusioni ottiche, il gatto sale o scende ?

Rimangono solo due possibilità: o il gattino sale o scende. Nonostante l’istantanea sembri avere poco spazio per l’interpretazione, questo argomento è stato oggetto di numerose conversazioni online; tuttavia, sembra che ci sia una sola spiegazione valida. Non vi sveleremo la risposta (almeno per il momento) perché non vogliamo rendervi più facile capire come funziona questa illusione ma il ‘giochetto mentale’ a cui si va incontro guardando l’immagine è senza dubbio molto interessante.

Per riuscire ad osservare meglio l’illusione ottica dovreste focalizzarvi sulla posizione delle zampe del gatto e di come si pongono rispetto all’ambiente circostante. Non si riesce a comprendere precisamente se il gatto stia salendo o scendendo. Se siete riusciti a risolvere l’enigma, potete condividere i vostri pensieri con noi nei commenti. Inoltre, l’enigma nasconde un’ulteriore indizio: riuscite a vedere che tipo di animale si nasconde nell’immagine ?