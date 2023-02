Dalla fine del prossimo anno tutti i dispositivi come smartphone, tablet e laptop dovranno rispondere a quanto stabilito dal Parlamento Europeo e consentire l’utilizzo di un caricabatterie universale. La Commissione ha dichiarato che ogni azienda dovrà dotare i suoi dispositivi di una porta USB-C così da favorire l’utilizzo di un sistema di ricarica unico.

Apple ha già confermato il suo impegno nella messa a punto della nuova porta USB-C anche se sono già emerse voci secondo le quali l’azienda procederà con l’introduzione del tipico chip già presente su iPhone, che riconoscerà come compatibili soltanto determinati accessori. In un certo senso si tratta di una limitazione che potrebbe non essere ben accolta dal Parlamento, che mira invece a favorire l’utilizzo di un unico caricabatterie per più dispositivi.

E se Apple optasse per un iPhone con doppia porta?

Un ingegnere sembra aver trovato una soluzione che potrebbe permettere al colosso di Cupertino di porre rimedio agli intoppi pur rispettando le nuove norme. In un video condiviso online l’ingegnere mostra un’idea davvero originale: un iPhone 12 mini con doppia porta.

Il dispositivo sfoggia una porta Lightning e una porta USB-C perfettamente funzionanti, come dimostrato dalla prova dei cavi in video.

È chiaro che si tratta di una soluzione che Apple quasi sicuramente non terrà in considerazione ma è impossibile negarne la praticità dato che gli utenti potrebbero avere la possibilità di ricaricare il melafonino senza rinunciare, ad esempio, all’utilizzo degli auricolari.

Apple, in realtà, ha confermato di voler procedere con l‘introduzione di una porta USB-C sui prossimi iPhone sostituendo così la Lightning ma non sappiamo quale sarà la generazione di melafonini che introdurrà la novità. Fino alla fine del 2024 Apple ha tempo per mettere a punto la sua soluzione!