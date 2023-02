Vodafone show, ecco le promo Silver con 200GB in 5G a partire da 7 euro

Da mesi ormai si parla infatti di gestori come Vodafone in grado di proporre offerte low cost e in grado di arrivare fino a più di 100 giga ogni mese. L’esempio è fornito dalle nuove offerte che stanno arrivando durante l’ultimo periodo, le quali fanno capo ad una nuova gamma.

L’obiettivo è quello di fornire quanta più convenienza possibile ma senza lasciare indietro la quantità dei contenuti che il pubblico richiede.

Vodafone continua a distruggere la concorrenza con delle offerte difficilmente eguagliabili, ecco le nuove Silver da 200GB

Vodafone però non vuole dimostrarsi da meno e per questo motivo ha promosso delle nuove opportunità che fanno capo alla nuova gamma che prende il nome di Silver. Si tratta in realtà di sole due offerte, le quali non differiscono nel nome ma semplicemente in alcuni contenuti che le rendono tra le migliori offerte del momento.

Promozione in questione di questa nuova linea di Vodafone, consente di avere il massimo con minuti senza limiti verso tutti e messaggi senza limiti da inviare a tutti. La connessione Internet è assicurata con ben 150 giga di traffico dati utilizzando la velocissima rete 5G, la migliore d’Europa. Il prezzo finale corrisponde a soli 7,99 euro al mese.

La seconda offerta in questione, la quale come detto utilizza lo stesso nome, differisce per quanto riguarda la connessione al web. Se ci sono ugualmente minuti ed SMS senza limiti anche qui, i giga sono addirittura 200 in rete 5G. Il prezzo ovviamente cambia: pagherete 9,99 € al mese qualora sarete fortunati nel ricevere la proposta da Vodafone.