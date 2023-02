Un abbonamento Amazon Prime è un must per chiunque stia cercando di beneficiare delle prossime offerte. La maggior parte delle persone infatti sfrutta questo abbonamento sono per beneficiare di eventi come il Prime Day e il Black Friday.

Ma non tutti sanno che grazie a questo abbonamento si avrà accesso anche ad una piattaforma streaming come Netflix chiamata Prime Video. Il servizio è gratuito per i membri Prime, e può essere riscattato anche se si paga l’abbonamento che dura 1 solo mese.

Ma se hai deciso di voler provare il servizio prima di fare qualsiasi acquisto, sappi che ci sono alcune buone notizie per te. Dal 10 febbraio 2023, grazie a Vodafone e il suo programma Happy, si potrà riscattare un voucher che ti darà l’accesso a 3 mesi gratis di abbonamento Prime oltre ad uno sconto per tutti quelli che sono interessati all’acquisto di profumi.

Ecco quando scade la promozione

Secondo quanto riferito da Vodafone stessa, ogni settimana è possibile accedere all’offerta e approfittare dei 3 mesi di prova di Amazon Prime. E per quelli fortunati, Vodafone ricorda che tramite il suo servizio Happy sono sempre in palio de premi aggiuntivi, la maggior parte sconti e offerte convenzionate.

Se sei impaziente di riscattare questa offerta, hai tempo da venerdì 10 febbraio al 16 febbraio 2023, solo tramite il programma Happy di Vodafone.

Ricordiamo inoltre che la promo è valida anche per quegli utenti che già hanno una sottoscrizione attiva con Amazon. Infatti, tutti quelli che riceveranno il link per l’attivazione avendo già un account Prime, avranno un prolungamento della promo di 3 mesi, senza dover pagare alcun costo aggiuntivo.