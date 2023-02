La società madre di Google, Alphabet Inc, ha perso mercoledì 100 miliardi di dollari di valore di mercato, e le sue azioni che sono scese fino al 9% durante la giornata di trading, dopo che il suo nuovo chatbot, Bard, ha condiviso informazioni imprecise in un video promozionale.

L’errore riguardava la pubblicità di Google in cui a Bard viene chiesto di cosa trattano le scoperte del James Webb Space Telescope (JWST).

Le risposte di Bard includevano una che suggeriva che il JWST fosse usato per scattare le primissime immagini di un pianeta al di fuori del sistema solare terrestre, o esopianeti, che in realtà furono scattate dal Very Large Telescope (VLT) dell’Osservatorio europeo meridionale nel 2004.

Un totale fallimento

Le prestazioni di Bard hanno alimentato le preoccupazioni che il genitore di Google stia perdendo terreno rispetto a Microsoft.

La presentazione in live streaming di Google mercoledì mattina non includeva dettagli su come e quando avrebbe integrato Bard nella sua funzione di ricerca principale. Il giorno prima, Microsoft ha tenuto un evento pubblicizzando di aver già rilasciato al pubblico una versione della sua ricerca Bing con funzioni integrate. L’errore di Bard è stato scoperto poco prima della presentazione da parte di Google, con sede a Mountain View, in California.

Nel frattempo, le azioni Microsoft sono aumentate di circa il 3% prima di ridurre i guadagni.

Google è stato alle calcagna dopo che OpenAI, che Microsoft sta sostenendo con circa 10 miliardi, ha introdotto il software ChatGPT a novembre entusiasmando i consumatori con le sue risposte sorprendentemente accurate e ben scritte a semplici prompt.