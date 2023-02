come-aumentare-la-durata-della-batteria-dello-smartphone

Le batterie degli smartphone sono prodotti progettati per essere sostituiti in un determinato momento. Per questo motivo, è prevedibile che l’autonomia della batteria diminuisca e che il tempo di ricarica aumenti dopo un certo periodo di tempo. Nonostante il fatto che le batterie e gli altri dispositivi tecnologici finiscano per consumarsi, la loro durata può essere prolungata adottando le giuste misure.

Spesso le cattive abitudini e la routine accelerano il deterioramento della batteria di uno smartphone. Le batterie agli ioni di litio sono diventate uno standard nei moderni smartphone. Sebbene queste batterie necessitino di alcune cure che potrebbero fare la differenza a lungo termine, si rivelano sostanzialmente più performanti.

Le batterie per smartphone possono durare di più

Evitare il sovraccarico è una delle cose fondamentali da fare per prolungare la durata della batteria. Lasciare un telefono in carica durante la notte è un’eventualità che è capitata a tutti almeno una volta (in media 8 ore). Rispetto ai moderni telefoni cellulari, che impiegano meno di un’ora per ricaricarsi, si tratta di un tempo straordinariamente lungo.

Il sovraccarico si verifica quando il tempo viene speso in eccesso. Tuttavia, i gadget moderni sono progettati per evitare il sovraccarico, quindi possono essere tenuti in carica durante la notte. Le temperature elevate rappresentano tuttavia un pericolo per qualsiasi smartphone. La batteria di uno smartphone si danneggia gravemente se viene lasciata vicino a un termosifone o alla luce diretta del sole a temperature superiori a 35 gradi, oltre agli ovvi rischi per la sicurezza.

L’utilizzo della fonte di alimentazione originale è un altro errore comune da evitare se si vuole mantenere le batterie in vita più a lungo. Attualmente, una famiglia media possiede diversi telefoni cellulari. Per comodità, spesso utilizziamo un unico caricabatterie per molti tablet e telefoni, indipendentemente dal produttore.