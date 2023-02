WhatsApp, app di messaggistica istantanea tra le più utilizzate al mondo è sempre in competizione con la rivale Telegram.

Molti utenti considerano Telegram molto più sicura, poiché si basa su sistemi di cifrature complicati, in più è in grado di nascondere il tuo numero di telefono ed utilizzare degli username e contiene numerose funzionalità che la rivale non possiede.

Nonostante ciò WhatsApp conta molti più iscritti di Telegram e cerca di migliorarsi sempre di più aggiornandosi spesso e integrando numerose funzioni. Una tra le ultime la possibilità di avere una chat con se stessi.

Però c’è una funzione tra tutte che gli utenti preferiscono di Telegram che la rivale non possiede ed è la possibilità di chattare con gli utenti in modalità segreta.

É vero che WhatsApp non possiede al momento questa funzione, ma non è detto che non si possa fare lo stesso.

Come chattare in segreto su WhatsApp

Esiste un modo per creare delle conversazioni segrete anche su WhatsApp ed è molto semplice.

Basterà scaricare un’applicazione, Secure Text Keyboard ed il gioco è fatto. Ovviamente dovrà scaricarla anche la persona con cui intendi chattare.

L’app è gratuita e una volta scaricata servirà integrarla con la tastiera di WhatsApp. Per farlo basta andare su Impostazioni, cliccare su Generale e infine Tastiera, selezionare Aggiungi Nuova Tastiera e scegliere Secure Text Keyboard.

Una volta svolto questi semplici passaggi potrai iniziare a chattare in segreto con i tuoi amici. I messaggi che scriverai verranno sostituiti con dei testi casuali, in modo che solo tu e chi riceverà il messaggio potrà essere a conoscenza di quello che c’è veramente scritto.