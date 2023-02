OnePlus collabora con Hans Zimmer per abbattere le barriere del sonoro

Il celebre marchio tecnologico OnePlus è riuscito ad arricchire la sua gamma di prodotti anche grazie ad una collaborazione di primo livello, ovvero quella con il compositore pluripremiato in ambito musicale, Hans Zimmer. La collaborazione è stata messa in piedi per la messa a punto del Master EQ, ovvero dell’equalizzatore principale delle nuove cuffie OnePlus Buds Pro 2.

Queste le parole di Zimmer in merito:

“Comporre musica è come conversare con qualcuno. Il segreto è trovare il giusto stato d’animo per trasmettere ogni emozione. Per godere appieno del potere della musica e sentire le sfumature di ogni nota, è necessario un dispositivo di ascolto che fornisca un audio di qualità professionale. Sono lieto di collaborare con OnePlus per garantire agli utenti un’esperienza d’ascolto immersiva e coinvolgente, lasciandosi trasportare dalle cuffie OnePlus Buds Pro 2 verso mondi completamenti nuovi.“

Soundscape, Hans Zimmer crea il suo Master EQ per OnePlus

Gli equalizzatori in questo caso permettono al pubblico di poter regolare l’impronta sonora delle cuffie o degli altoparlanti, personalizzando così l’audio in merito a quelli che sono i propri gusti. Soundscape, questo è il nome del Master EQ sviluppato da Hans Zimmer, possiede meno frequenza del normale ma un campo sonoro più ampio, in modo da far ottenere una gamma di suoni molto più vasta.

Le OnePlus Buds Pro 2 saranno tra i primi auricolari TWS ad adottare la tecnologia audio spaziale di Google, sviluppata per Android 13. Integrando il framework audio spaziale di Google, gli algoritmi di rendering e un avanzato algoritmo di up-mixing stereo, gli auricolari OnePlus Buds Pro 2 offrono un’esperienza audio spaziale personalizzata grazie a un ampio campo sonoro e voci chiare. Durante la riproduzione di musica e video, gli utenti possono inoltre godere di un suono nitido e naturale, nonché di un’esperienza di ascolto simile a quella di un concerto dal vivo, in particolare quando gli auricolari sono abbinati al flagship OnePlus 11 5G.

“OnePlus offre una tecnologia audio di altissima qualità con le nuove OnePlus Buds Pro 2. La risoluzione del suono, con il suo sistema a doppio driver, è semplicemente incredibile. I bassi sono potenti e le voci sono davvero nitide“, ha dichiarato infine Zimmer.