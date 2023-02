Illusione ottica per i più INTELLIGENTI, il mistero della GALLERIA a Palazzo Spada

Scoprire quali sono le migliori illusioni ottiche, è lo scopo di tanti appassionati durante la giornata. Magari in un momento di pura ricreazione, si cerca un modo per allenare il proprio cervello, il quale spesso può andare in veri e propri loop per via di enigmi difficili da risolvere.

Oggi ci ritroviamo a parlare di un’illusione ottica puramente italiana, la quale riguarda Palazzo Spada. Costruito nel 1540 fu poi acquistato nel 1632 dal cardinale Bernardino Spada, che incarico Francesco Borromini di cambiarlo in base al nuovo gusto dell’epoca. L’architetto e scultore fu capace di creare qualcosa di realmente sorprendente, tra cui anche la galleria di cui tutti parlano. Si tratta della galleria prospettica, la quale fu realizzata in un solo anno rappresentando oggi una vera illusione ottica.

Come si spiega l’illusione ottica riguardanti anche la statua nella galleria Spada

Una galleria fiancheggiata da colonne fu realizzata dall’artista, coperta poi da una volta a botte. La lunghezza reale e poco oltre gli 8 metri, ma osservandola dall’ingresso sembra che sia profonda più di 30. Il pavimento è realizzato in salita con le pareti e i piani del colonnato che vanno a confluire in un solo punto di fuga.il soffitto è in discesa. Questo significa che si tratta di prospettiva accelerata.

In questo caso la convergenza va a riprodurre uno spazio minore rispetto quello che sarebbe dovuto essere un corridoio di ben quattro volte più lungo. Originariamente poi il muro di fondo era dipinto con finta vegetazione, ma poi venne sostituita da una statuetta di un guerriero romano. Questa divenne il punto di fuga dell’opera intera, arrivando però in fondo si scopre che la statua che dall’ingresso sembra a grandezza naturale, è solo 60 cm di grandezza.