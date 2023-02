L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente lanciato la nuova offerta denominata Creami Extra Wow 150, dedicata a tutti i nuovi e già clienti in esclusiva online.

Con questa nuova variante di Creami Extra Wow 150, come detto è previsto un costo mensile più basso rispetto alla precedente, pari nello specifico a 8,99 euro al mese invece di 9,99 euro. Scopriamo insieme cosa comprende.

PosteMobile lancia la nuova Creami Extra Wow 150

La nuova Creami Extra Wow 150 include minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico dati mensile alla massima velocità disponibile, come detto con un costo pari a 8,99 euro al mese. Anche in questo caso, i clienti ottengono in realtà il piano tariffario Creami Extra Wow, che in questo caso, oltre ai 10 Giga già previsti di base, include anche 140 Giga di traffico dati bonus.

Per il primo mese, il bonus viene erogato entro 24 ore dall’attivazione della SIM, mentre dal secondo mese in poi si ottiene contestualmente al rinnovo. Con le sue offerte, il traffico mensile viene rappresentato dai cosiddetti credit, ognuno dei quali viene scalato all’invio di 1 SMS oppure al raggiungimento di 1 minuto di traffico voce o di 1MB di navigazione. Per attivare questa nuova offerta, i nuovi clienti possono sia richiedere un nuovo numero che effettuare la portabilità da qualsiasi altro operatore.

Per i nuovi clienti, come spesa iniziale è previsto un costo di 10 euro per l’acquisto della SIM, da sommare a 10 euro di prima ricarica comprensiva del primo mese anticipato. Per quanto riguarda invece i già clienti, per il cambio piano è previsto un costo di 19 euro. Non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.